Леонид Тамбиев: «Адмирал» будет в плей-офф в следующем году, я уверен. Будем бороться»

уверен, что «Адмирал» выйдет в плей-офф в следующем году.

– Вы всегда ставите перед своими командами максимальные задачи. Цель «Адмирала» на следующий год – ?

– Цели всегда должны быть максимальными. Я этого не скрываю. А зачем тогда начинать сезон?

Когда я работал в Высшей лиге, мне был неинтересен плей-офф. Я всегда ставил перед командой цель завоевать Кубок. Зачем тогда начинать сезон? Чтобы в плей-офф попасть, а потом сесть всем в кружок, порадоваться и похлопать в ладоши?

«Адмирал» будет в плей-офф в следующем году, я уверен. Будем бороться. Я максималист во всем, и требовать буду не только с игроков, но и с персонала. Проходил через это уже. Да, я раньше работал в Высшей лиге, но вы попробуйте там выиграть . Тем более два раза с двумя разными командами. Все хотят его выиграть.

Много было экстремальных ситуаций, и я всегда готовил к ним команду, как физически, так и психологически, – сказал главный тренер .