Шэн, Рыков, Лазушин и еще 8 игроков точно останутся в «Адмирале» на следующий сезон

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В «Адмирале» рассказали, какие хоккеисты останутся в клубе на следующий сезон.

– Есть ли понимание, с кем из игроков расстанетесь в это межсезонье?

– Мы переподписали всю вратарскую линию. Сейчас у нас два российский вратаря – Никита Серебряков и Александр Лазушин.

Также на следующий сезон остаются нападающие Марк Верба, Павел Шэн, Владислав Лукин, Даниил Гутик, защитники Егор Рыков, Леонид Метальников, Михаил Патрикеев, Динар Хамидуллин. Продлим договор с Данилой Паливко.

Наверное, ни для кого не секрет, что многие игроки и агенты сейчас взяли паузу, ждут. На рынке затишье. Но с рядом игроков, которых мы хотим видеть в следующем сезоне из состава сезона-2021/22, тоже ведем переговоры.

Отсматриваем игроков в плей-офф ВХЛ, главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев ездил на ряд матчей, чтобы вживую отсмотреть игры, пообщаться с хоккеистами, – сказал генеральный директор клуба Алексей Ан.

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