Шэн, Рыков, Лазушин и еще 8 игроков точно останутся в «Адмирале» на следующий сезон

В рассказали, какие хоккеисты останутся в клубе на следующий сезон.

– Есть ли понимание, с кем из игроков расстанетесь в это межсезонье?

– Мы переподписали всю вратарскую линию. Сейчас у нас два российский вратаря – и .

Также на следующий сезон остаются нападающие , , Владислав Лукин, Даниил Гутик, защитники , , , . Продлим договор с Данилой Паливко.

Наверное, ни для кого не секрет, что многие игроки и агенты сейчас взяли паузу, ждут. На рынке затишье. Но с рядом игроков, которых мы хотим видеть в следующем сезоне из состава сезона-2021/22, тоже ведем переговоры.

Отсматриваем игроков в плей-офф , главный тренер «Адмирала» ездил на ряд матчей, чтобы вживую отсмотреть игры, пообщаться с хоккеистами, – сказал генеральный директор клуба Алексей Ан.