Каменский о Панарине: «500 матчей – это результат. Он показывает талантливый хоккей, желаю ему и дальше играть на высоком уровне»

поздравил с 500-м матчем в НХЛ.

Юбилейной для форварда «Рейнджерс» стала игра против «Питтсбурга» (3:0).

«500 матчей – это результат. Можно только поздравить Артемия с ним. Желаю ему и дальше играть на высоком уровне.

Он талантливый человек, который показывает талантливый хоккей. Пока еще рано говорить о том, что его в этом сезоне будет претендовать на . Все покажет плей-офф. Но сейчас команда играет хорошо», – сказал олимпийский чемпион.

500-й матч Панарина в НХЛ: забил красивый гол, вместе с Шестеркиным остановил «Питтсбург», а потом зажег на пресс-конференции