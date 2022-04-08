Игорь Шестеркин: «Панарин обещал, что если буду забивать, то поделится своим контрактом». Тот ответил: «Это если Байден налоги снизит»

ответил на шутку Артемия Панарина про свой контракт.

«Он обещал, что если я буду забивать, то он поделится своим контрактом», – сказал российский вратарь «Рейнджерс» после матча с «Питтсбургом» (3:0) на совместной пресс-конференции.

«Это если Байден налоги снизит», – быстро парировал Панарин по-английски.

Сегодня обыграли «Питтсбург» (3:0) в регулярном чемпионате .

Панарин забросил 20-ю шайбу в сезоне, а Шестеркин сыграл на ноль, отразив 30 бросков.

Панарин пошутил над Шестеркиным: «Еще бы забивать умел, а так ему цена – 1,5 миллиона пока»