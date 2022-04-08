Игорь Шестеркин: «Панарин обещал, что если буду забивать, то поделится своим контрактом». Тот ответил: «Это если Байден налоги снизит»

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Игорь Шестеркин ответил на шутку Артемия Панарина про свой контракт.

«Он обещал, что если я буду забивать, то он поделится своим контрактом», – сказал российский вратарь «Рейнджерс» после матча с «Питтсбургом» (3:0) на совместной пресс-конференции. 

«Это если Байден налоги снизит», – быстро парировал Панарин по-английски. 

Сегодня «Рейнджерс» обыграли «Питтсбург» (3:0) в регулярном чемпионате НХЛ.

Панарин забросил 20-ю шайбу в сезоне, а Шестеркин сыграл на ноль, отразив 30 бросков. 

Панарин пошутил над Шестеркиным: «Еще бы забивать умел, а так ему цена – 1,5 миллиона пока»

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