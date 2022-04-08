Панарин делит 4-е место с Маршандом по очкам в НХЛ с 2015 года (558). Больше набрали только Макдэвид, Кэйн и Драйзайтль

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Артемий Панарин делит 4-е место с Маршандом по очкам в НХЛ с 2015 года (558).

Россиянин сегодня провел 500-й матч в лиге, сыграв с «Питтсбургом» (3:0). Он забросил 20-ю шайбу в сезоне. 

На счету нападающего «Рейнджерс» 558 (185+373) очков. 

С момента его дебюта в лиге в 2015 году больше баллов набрали только Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 682 в 478 матчах), Патрик Кэйн («Чикаго», 611 в 520) и Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 598 в 512).

Столько же (558) в активе Брэда Маршанда («Бостон», в 486 матчах).

Панарин опередил Сидни Кросби («Питтсбург», 544 в 471), Нэтана Маккиннона («Колорадо», 533 в 481), Джонни Годро («Калгари», 528 в 510), Никиту Кучерова («Тампа», 509 в 416) и Александра Овечкина («Вашингтон», 506 в 505). 

500-й матч Панарина в НХЛ: забил красивый гол, вместе с Шестеркиным остановил «Питтсбург», а потом зажег на пресс-конференции

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