Панарин делит 4-е место с Маршандом по очкам в НХЛ с 2015 года (558). Больше набрали только Макдэвид, Кэйн и Драйзайтль

делит 4-е место с Маршандом по очкам в НХЛ с 2015 года (558).

Россиянин сегодня провел 500-й матч в лиге, сыграв с «Питтсбургом» (3:0). Он забросил 20-ю шайбу в сезоне.

На счету нападающего «Рейнджерс» 558 (185+373) очков.

С момента его дебюта в лиге в 2015 году больше баллов набрали только Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 682 в 478 матчах), Патрик Кэйн («Чикаго», 611 в 520) и Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 598 в 512).

Столько же (558) в активе Брэда Маршанда («Бостон», в 486 матчах).

Панарин опередил Сидни Кросби («Питтсбург», 544 в 471), Нэтана Маккиннона («Колорадо», 533 в 481), Джонни Годро («Калгари», 528 в 510), ( , 509 в 416) и ( , 506 в 505).

500-й матч Панарина в НХЛ: забил красивый гол, вместе с Шестеркиным остановил «Питтсбург», а потом зажег на пресс-конференции