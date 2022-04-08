пошутил по поводу суммы контракта .

Сегодня обыграли «Питтсбург» (3:0) в регулярном чемпионате . Панарин забросил 20-ю шайбу в сезоне, а Шестеркин сыграл на ноль, отразив 30 бросков.

«Еще бы забивать умел, мог бы побольше денег просить, а так ему цена – 1,5 миллиона пока», – сказал Панарин после матча, отвечая на вопрос журналистов о его впечатлениях от игры Шестеркина в этом сезоне.

Отметим, что кэпхит Шестеркина по 4-летнему контракту с нью-йоркцами составляет 5,67 миллиона долларов.

Средняя зарплата Панарина – 11,64 миллиона.