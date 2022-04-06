Федоров о 6:2 со СКА: «Своими активными действиями ребята забили первый гол. После этого сложно что-то комментировать»

подвел итоги матча со СКА (6:2, 2-1).

«Думаю, что была равная игра, но мы проигрывали 0:2 – в первой половине СКА действовал лучше нас и забил два важных гола. В конце второго периода мы имели неплохое преимущество, было хорошее давление на ворота соперника, имели моменты, которые не превратились в голы.

Рад за ребят, что мы смогли оставить настрой на начало третьего периода, и в общем-то своими активными действиями забили первый гол. После этого сложно что-то комментировать – мы грамотно и удачно сыграли с шайбой и забили другие голы.

В конце второго периода мы играли активно и интенсивно и видели, что соперник уставал после наших смен. Не получилось превратить это в голы, но в перерыве мы просили ребят держать ритм и быть внимательными на сменах и чаще меняться. Выходя на третий период, ребята сохранили то, что нам удалось в конце второго периода», – сказал главный тренер ЦСКА.

СКА пропустил 6 шайб в 3-м периоде матча с ЦСКА