Федоров о травме Плотникова: «С моей точки зрения, там что-то серьезное»

высказался после матча со СКА (6:2, 2-1).

– ЦСКА сегодня преодолел новую кризисную точку. Уступая 0:2, что-то невероятное сделал в третьем периоде. Что случилось между вторым и третьим периодом?

– Концовка второго была немножко за нами. Мы контролировали шайбу лучше, играли в атаке лучше. Несколько моментов могли забить, но не забили.

Я думаю, парни подсобрались. Мы их поддержали, попросили действовать в том же ключе, агрессивно. Обязательно помнить об обороне, не зарываться в атаке.

Удалось забить неординарный гол, и с этого все началось.

– Как дела у Плотникова? Увидим в следующей игре?

– Не могу сказать, но, с моей точки зрения, там что-то серьезное, – сказал главный тренер .

Гусев получил 4 минуты штрафа за удар Плотникову клюшкой в лицо. СКА пропустил 3 гола за 1:28