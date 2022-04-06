Федоров о травме Плотникова: «С моей точки зрения, там что-то серьезное»

Сергей Федоров высказался после матча со СКА (6:2, 2-1).
– ЦСКА сегодня преодолел новую кризисную точку. Уступая 0:2, что-то невероятное сделал в третьем периоде. Что случилось между вторым и третьим периодом?
– Концовка второго была немножко за нами. Мы контролировали шайбу лучше, играли в атаке лучше. Несколько моментов могли забить, но не забили.
Я думаю, парни подсобрались. Мы их поддержали, попросили действовать в том же ключе, агрессивно. Обязательно помнить об обороне, не зарываться в атаке.
Удалось забить неординарный гол, и с этого все началось.
– Как дела у Плотникова? Увидим в следующей игре?
– Не могу сказать, но, с моей точки зрения, там что-то серьезное, – сказал главный тренер ЦСКА.
Гусев получил 4 минуты штрафа за удар Плотникову клюшкой в лицо. СКА пропустил 3 гола за 1:28