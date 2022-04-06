Гусев о 3-м периоде матча с ЦСКА: «Даже не могу ответить, что сломалось. Работали, старались»

прокомментировал поражение от (2:6, 1-2).

«Конечно, важно третий период начинать уверенно и не пропускать таких голов. Но сейчас даже не могу ответить, что сломалось. Работали, старались.

Что пошло не так, когда пропустили три гола в тот момент, когда я был в штрафном боксе? Нет ответа.

Мы играли по нашей системе, был план нагружать Федотова и бросать как можно больше. Мой гол? В конце периода надо было бросать, и я бросил», – сказал нападающий СКА.

Гусев получил 4 минуты штрафа за удар Плотникову клюшкой в лицо. СКА пропустил 3 гола за 1:28