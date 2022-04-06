Ротенберг о 2:6 от ЦСКА: «СКА доминировал 40 минут. Это говорит, что мы на правильном пути»

считает, что СКА на правильном пути.

В третьем матче финала Запада команда проиграла ЦСКА (2:6, 1-2).

«Два периода выполняли установку, в третьем – не выполнили. Поэтому такой счет. Отдельная благодарность команде и ребятам – по самоотдаче вопросов нет.

Будем работать над ошибками и готовиться к следующей встрече. Хоккей – игра ошибок. Нам нужно проанализировать всю игру, посмотреть видео. Это плей-офф, и для нас все только начинается.

Перевод Бардакова в первое звено? Бардаков здорово работает и, несмотря на свой возраст, является одним из лучших игроков в команде.

Понятно, что есть разные внутренние вопросы, которые мы озвучивать не можем. И каждый игрок в нашей команде может играть лучше. В этом плане по самоотдаче ни к кому нет вопросов, вместе выигрываем и вместе проигрываем.

Что именно случилось в третьем периоде? Это хоккей. Как я уже сказал, мы допустили ошибки, над которыми мы будем работать. Два периода мы доминировали, но в хоккей нужно играть все 60 минут – от первой и до последней секунды. Мы можем добавить в следующем матче. Будем работать. Сейчас только через работу.

В плей-офф нужно постоянно вносить коррективы. 40 минут мы доминировали, и это говорит, что мы на правильном пути», – сказал главный тренер СКА.

СКА пропустил 6 шайб в 3-м периоде матча с ЦСКА