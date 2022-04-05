Александр Крылов: «Авангард» возвращается домой. В остальном все остается прежним – наша задача быть чемпионом, лидером КХЛ»

подвел итоги заседания совета директоров .

«Пол зарплат остается прежним, а вот потолок меняется: теперь вне потолка находятся не четыре клуба, а только один – чемпион. Все остальные будут ограничены.

Для «Авангарда» ситуация меняется только в том плане, что клуб наконец-то возвращается к себе домой. Это главное. В остальном же для «Авангарда» все остается прежним – наша задача быть чемпионом, лидером чемпионата КХЛ.

Что касается расходов на новую арену, то бюджет на строительство был выделен, и он не изменился. Это очень радует. Клуб вовремя согласовал все договоренности и выдержал все ценовые изменения в рамках санкций.

Команда летом переедет в Омск, в этом у меня нет сомнений. Что касается бюджета клуба, то он будет утвержден советом директоров по итогам сезона», – сказал председатель совета директоров .