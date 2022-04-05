Владимир Плющев: «Уход «Йокерита» из КХЛ мы переживем. Нельзя рассчитывать на флюгеров, которые то туда, то сюда»

считает, что в уходе «Йокерита» из КХЛ нет ничего страшного.

«Уход «Йокерита» из КХЛ мы переживем, ничего страшного в его уходе нет. Да, клуб не последний по силе, но внутренний чемпионат и развитие внутреннего хоккея для нас сейчас гораздо важнее.

Нельзя рассчитывать на флюгеров, которые то туда, то сюда. Люди должны соблюдать регламент и играть, есть же правила. Иначе – до свидания.

Надо разобраться с нашим хоккеем, и будет все нормально», – сказал заслуженный тренер России.

22 клуба сыграют в КХЛ в сезоне-2022/23. Новичков вместо «Йокерита» и рижского «Динамо» не будет