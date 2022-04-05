Каменский об уходе «Йокерита»: «Мы должны играть с теми, кто хочет. Есть хоккей в Казахстане, Беларуси, Китае, Японии, Южной Корее»

высказался об уходе «Йокерита» из КХЛ.

«В спортивном плане интерес к «Йокериту» был большой. Хорошая команда, всегда было приятно играть против нее.

Отток клубов из КХЛ? Это все временно. «Прикрыть лавочку» всегда можно, а вот сохранить и развивать – другой разговор. Если прикрыть, то мы должны и белорусов выгнать, и казахов, и китайцев? Вы же знаете ситуацию, не мы сами их выгоняем.

Будут времена, когда они опять будут проситься к нам. Мы должны развивать свой хоккей. Играть с теми, кто хочет. Есть хоккей в Казахстане, Беларуси, Китае, Японии, Южной Корее. Спортивная жизнь продолжается, все восстановится», – сказал вице-президент по развитию КХЛ.

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Президент КХЛ о «Йокерите»: «Мы не закрываемся. Если захотят вернуться, рассмотрим»