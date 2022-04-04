Александр Кожевников: «Хартли все время был недоволен в России. Все время нытье: то про судей, то все против него. Королек такой»

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Александр Кожевников считает, что Боб Хартли все равно был недоволен в России.

4 апреля канадский специалист официально объявил об уходе с поста главного тренера «Авангарда».

«Хартли все время ноет. Все время нытье: то по поводу судей, то все против него. Ну, королек такой. Все время был недоволен в России.

Он показал, как он относится к болельщикам. Они топили за него, ну, вот получите, ребята.

Он, можно сказать, плюнул на болельщиков, не пошел на встречу с ними, хотя мог бы задержаться на пару дней», – заявил двукратный олимпийский чемпион.

Хартли, высказываясь относительно критики Кожевникова, заявил следующее: «Если это делало его счастливым – хорошо. Мои родители говорили: судить можно только тех, с кем знаком лично».

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