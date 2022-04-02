Кожевников об отъезде Хартли в Канаду: «Показал свою любовь. Болельщики за него топили, вот такое к ним отношение»

выразил недовольство отъездом главного тренера «Авангарда» .

Ранее стало известно, что Хартли улетел в Канаду. Он проведет пресс-конференцию по итогам сезона дистанционно.

Во втором раунде плей-офф-2022 «Авангард» проиграл «Металлургу» (3-4).

«Вот такое отношение у Хартли! Конечно, это некрасиво, но он так ко всем относится. Что сделаешь, такой он человек. Живет своей жизнью – он же канадец, это же «высшая раса», так сказать.

Вот он показал свою любовь. Болельщики за него топили, вот к ним отношение такое», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Хартли не подпишет новый контракт с «Авангардом» («Матч ТВ»)