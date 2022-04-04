Хартли о критике Кожевникова: «Если это делало его счастливым – хорошо. Мои родители говорили: судить можно только тех, с кем знаком лично»

отреагировал на критические высказывания .

«Даже у нас на родине были такие журналисты, которые были не очень дружелюбны к приезжим игрокам, говорили, что они отнимают места у местных.

Но жизнь очень коротка, чтобы обращать внимание на такие вещи. Мои родители говорили: ты можешь судить только тех, с кем знаком лично.

К сожалению, с Александром Кожевниковым мне не удалось познакомиться. Я не знаю его, он не знает меня. На все происходящее я не обращал внимания.

Если это делало его счастливым – это хорошо», – сказал канадский специалист, тренировавший на протяжении четырех последних сезонов.

Хартли возглавлял «Авангард» с 2018 года. С ним команда дважды играла в финалах Кубка Гагарина. В 2021 году омичи завоевали главный трофей КХЛ, обыграв в финальной серии ЦСКА.