Кожевников о будущем Хартли: «Он себе отходы ищет. Перед плей-офф говорил, что может не быть тренером, но остаться в «Авангарде»

поделился мыслями о будущем главного тренера «Авангарда» .

«Кошечкин – достаточно хороший вратарь, олимпийский чемпион. Кто бы что ни говорил, он олимпийский чемпион. Он молодец. В «Магнитке» на него надеялись, и он сделал все, что нужно. Но я думаю, что там вообще вся команда играла здорово.

Не знаю, что Хартли будет делать дальше. Это должно быть решение совета. До этого же он говорил, что может не быть тренером, но остаться в клубе. Он же говорил уже об этом перед плей-офф. Он же себе отходы ищет», – заявил двукратный олимпийский чемпион.

Хартли покинет «Авангард». Рябыкин – наиболее вероятный кандидат на замену («СЭ»)