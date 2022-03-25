Кожевников о Хартли: «Натуральный папа римский. Ведет себя как королек, приехал к нам правила свои устанавливать»

сравнил с папой римским.

Двукратный олимпийский чемпион высказался о серии второго раунда Кубка Гагарина между «Авангардом» и (2-2), а также о четвертом матче команд (1:5). Он также оценил поведение главного тренера омичей.

«Ну и что, что три отмененных гола? Если забивают с нарушением правил, то что тогда? Забили бы 10 голов с нарушением правил, с зонами, вратарю ногу чуть не вырвали.

У Хартли бред, то у него игроки валяются, там минимум Большой театр, артистизмом у этого канадского тренера занимаются. То плачется, что три гола не засчитали. Ты натренируй команду, чтобы она не нарушала. То к судьям подходит, у него с головой беда. Что он, папа римский?

Я бы его вообще отстранил от хоккея после его заходов к судьям, всех выступлений. должна реагировать на это поведение. Он ведет себя как королек, натуральный папа римский. Приехал к нам правила свои устанавливать.

Ничего не изменилось в серии. Нападение у неплохое, им повезло забивать. Но в две пары защитников играть… Надо было молодежь накатывать, иначе зачем они команду в ВХЛ создали? Оттуда надо было брать игроков, накатывать. А тут два человека уехали, и все.

Было видно, что «Магнитка» играет сильнее, два матча, которые «Авангард» выиграл – это на 95% Грубец. «Магнитка» там шайбу по ленточке возила, Грубец – фантастический вратарь.

Но «Магнитка» и физически выглядит сильнее, а «Авангарду» тяжело играть в две пары», – сказал Кожевников.