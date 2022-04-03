Вайсфельд о Воробьеве: «Он никому и ничего не должен доказывать, это сильный тренер. Злые языки есть всегда»

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Леонид Вайсфельд считает, что Илья Воробьев не должен никому ничего доказывать. 

«Не сказал бы, что серия «Металлург» – «Трактор» была ожидаемой. «Магнитка» же только в седьмом матче смогла обыграть «Авангард».

«Металлург» фаворит, но команда потеряла трех защитников. Нужно смотреть, как она справится с этой проблемой. Плюс вопрос в том, восстановится ли Кошечкин, все-таки это возрастной игрок. Вопросов очень много.

Доказал ли Воробьев, что он топ-специалист? Он никому и ничего не должен доказывать, это сильный тренер.

Злые языки есть всегда и обо всех. Обращать на все внимание – только время терять», – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ

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