Александр Кожевников: «У «Трактора» одно звено. Думаю, Воробьев должен найти варианты, чтобы оно не играло»

Александр Кожевников считает, что у «Металлурга» есть три равных звена.
В финале Восточной конференции клуб сыграет с «Трактором».
«Думаю, что у «Магнитки» по сравнению с «Трактором» больше не желания, а мастерства. Это будут принципиальные игры.
Но у «Металлурга» есть три равных звена, которые, как у ЦСКА, играют в одну систему и делают все. И молодежь там есть нестандартная. А у Челябинска одно звено.
Я думаю, что Воробьев должен найти варианты, чтобы это звено не играло, и поработать над большинством», – сказал двукратный олимпийский чемпион.