Александр Кожевников: «У «Трактора» одно звено. Думаю, Воробьев должен найти варианты, чтобы оно не играло»

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Александр Кожевников считает, что у «Металлурга» есть три равных звена.

В финале Восточной конференции клуб сыграет с «Трактором».

«Думаю, что у «Магнитки» по сравнению с «Трактором» больше не желания, а мастерства. Это будут принципиальные игры.

Но у «Металлурга» есть три равных звена, которые, как у ЦСКА, играют в одну систему и делают все. И молодежь там есть нестандартная. А у Челябинска одно звено.

Я думаю, что Воробьев должен найти варианты, чтобы это звено не играло, и поработать над большинством», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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