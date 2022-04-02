Сергей Гимаев-младший: «Не удивлюсь, если серия «Металлурга» и «Трактора» затянется на 7 матчей. Есть ощущение, что челябинцы еще не играли в полную силу»

Сергей Гимаев-младший высказался о предстоящей серии между «Металлургом» и «Трактором».

«В начале плей-офф «Металлург» покинул Юхо Олкинуора. Благо у «Магнитки» есть Василий Кошечкин, он был просто великолепен в серии против «Барыса», которая закончилась победой со счётом 4-1.

Затем их ждал чемпион прошлого сезона, обладатель Кубка Гагарина – «Авангард». Он был раненым бойцом, омичи потеряли финских защитников, что стало для них тяжелым ударом. Уход игроков такого калибра сказался бы на любой команде, а у «Авангарда» еще и недостаточно длинная скамейка именно в обороне. Им пришлось играть, по сути, в четыре защитника на протяжении всей серии.

Никто не ожидал, что омичи выиграют оба матча в Магнитогорске – 8:1, 7:5. Но мне кажется, уже во второй игре «Металлург» перестроился и начал забирать инициативу в свои руки. «Магнитка», хоть и не спаслась во второй игре, тем не менее, проявила характер, и, можно сказать, вернулась в серию.

Затем магнитогорцы выиграли три игры подряд. Сильная сторона «Металлурга» – умение играть в созидании, в нападении. У них сбалансированная и мобильная команда. К тому же у них есть опытный вратарь.

Такое ощущение, что «Трактор» еще не играл в полную силу. В серии с «Нефтехимиком» казалось, что челябинцы включались только в самые важные моменты – в концовках, в овертайме. Тогда «Трактор» добавлял, и этого хватало им, чтобы выигрывать. Но в целом по игре пока не всё однозначно

Мне нравится работа их тренерского штаба во главе с Анваром Гатиятулиным, у них сбалансированная команда – хорошие легионеры, есть россияне, которые показывают лидерские качества. Можно назвать Никиту Тертышного, , Сергея Калинина. Постепенно «Трактор» нащупал свою игру и прошел «Салават» – все матчи, кроме одного, были упорными. Но опять же «Трактор» не показал игру, которую мы можем ожидать от команды.

Думаю, финал Востока станет длинной серией, не удивляюсь, если уральское дерби затянется на все семь игр. Небольшое преимущество в физике будет у – у них больше времени на отдых. Для «Металлурга» важным вопросом станет то, как успел восстановиться , один из ключевых игроков команды.

Обе команды обладают сбалансированным составами и мощной атакой, обе могут сыграть строго в обороне и имеют хороших вратарей. «Магнитке». К тому же поможет опыт Ильи Воробьева, который уже становился обладателем Кубка Гагарина. Нас ждет захватывающая серия!» – считает бывший защитник клубов .