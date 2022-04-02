Воробьев о серии с «Трактором»: «Добавляет огня то, что это челябинское дерби. Это показывает развитие хоккея в области»

высказался в преддверии старта серии с .

– Принципиальность серии с «Трактором» на самом деле есть?

– Да, но мы в финале конференции. Любой соперник принципиальный. Добавляет больше огня то, что это наше челябинское дерби. Это показывает развитие хоккея в Челябинской области и правильные действия менеджмента обеих команд.

– А ваше знакомство с добавляет огня?

– У меня случай был, когда еще играл. Подрались два тафгая, а потом оказалось, что раньше они играли в одной команде, ездили на одной машине, и семьи рядом жили. Потом, когда их выгнали до конца матча, они пошли и поговорили. Спрашивали: как семья? Знакомства и хоккей идут врозь.

– Какие впечатления «Трактор» оставил по ходу сезона?

– Быстрая команда, может терпеть, хорошие исполнители. Они подписали много сильных свободных агентов, выиграли за них борьбу. Хорошая команда, играет в две стороны. Может хорошо действовать от обороны и атаковать.

– Серия с «Авангардом» получилась урожайной на голы. Чего ждать от матчей с «Трактором»? Скорее всего, столько шайб не будет, учитывая оборонительный характер игры челябинцев.

– У нас есть заготовки, посмотрим. Завтра вечером будем знать больше, – сказал главный тренер .