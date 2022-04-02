Стали известны зарплаты и Павла Коледова по новым контрактам.

Ранее появилась информация о том, что форвард и защитник продлили соглашения с .

Сообщалось, что срок нового контракта Кулемина рассчитан на один сезон, Коледова – на два.

По информации Gorobzor.ru, по новому соглашению Кулемин получит 20 млн рублей, Коледов будет получать 35 млн рублей в год.

35-летний Кулемин в минувшем регулярном чемпионате провел 45 матчей и набрал 27 (14+13) очков. В плей-офф он отметился 3 голами в 11 играх.

27-летний Коледов в регулярном чемпионате принял участие в 38 матчах и набрал 10 (3+7) баллов. В Кубке Гагарина-2022 на его счету 2 передачи в 11 играх.