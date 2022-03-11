Кулемин о 4-1 с «Сибирью»: «Каждый матч был сложный. «Салават» допускал ошибки, которые не нужно делать в дальнейшем»

Николай Кулемин считает, что каждый матч плей-офф с «Сибирью» был сложным.

выиграл серию (4-1) и вышел в 1/4 финала Кубка Гагарина.

– Была тяжелая серия. Каждый матч был сложный. Допускали ошибки, которые не нужно делать в дальнейшем. Очень хорошо, что прошли первый раунд.

– Ваше звено стало первым. Насколько удалось вашей тройке справиться с этой ролью?

– Я думаю, это решать болельщикам. Стараемся делать то, что от нас требовали тренеры. Получали достаточно времени в сезоне. Стараемся вести за собой команду.

– Освоились в большинстве?

– Стараемся больше разговаривать, смотреть видео. У нас сыгранное звено, проблем не возникает.

– Сможете обыграть со счетом 4-0?

– Посмотрим. Будем готовиться. Сделаем все, что от нас потребуется, – сказал нападающий «Салавата Юлаева».