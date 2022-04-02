Владимир Крикунов: «СКА еще не играл в свою полную силу. У Питера есть хороший резерв, много талантливых ребят»

Владимир Крикунов считает, что СКА еще не играл в полную силу в плей-офф-2022.

Финал Западной конференции Кубка Гагарина между СКА и ЦСКА стартует сегодня, 2 апреля.

очень сильно провел две первых серии, не проиграл ни одного матча «Локомотиву» и московскому «Динамо». СКА еще не играл в свою полную силу, у Питера есть хороший резерв, много талантливых ребят, как Гусев или Кузьменко.

Считаю, справедливо, что мы увидим армейский финал на Западе. Тот же «Спартак», например, без борьбы прошел «Йокерит», который даже не вышел на лед, а затем проиграл СКА.

У двух нынешних тренеров армейских команд первые шаги на столь ответственных должностях, посмотрим, как получится. Исход противостояния может быть любым», – сказал заслуженный тренер России.