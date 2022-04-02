Леонид Вайсфельд: «ЦСКА очень мощно играет. Вопрос в том, сохранят ли москвичи такую форму до конца»

Теги ЦСКА СКА Леонид Вайсфельд КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Чемпионат.com Хоккей

Леонид Вайсфельд считает ЦСКА фаворитом в серии со СКА.

Финал Западной конференции Кубка Гагарина стартует сегодня, 2 апреля.

«ЦСКА – фаворит в серии со СКА, но не сказал бы, что там все однозначно. Сильные стороны команд? ЦСКА вообще очень мощно играет, команда находится в потрясающей форме. Вопрос в том, сохранят ли москвичи такую форму до конца.

Матчи СКА со «Спартаком» не показательные. Думаю, с ЦСКА клуб будет играть в другой манере. ЦСКА выиграл три очных полуфинала подряд? Это вообще не аргумент. Выигрывать нужно здесь и сейчас.

Слова Ротенберга о том, что СКА подстраивается под соперников, не присущи топ-клубу? Думаю, что это нормально. Все равно нужно учитывать, с кем играешь», – сказал бывший генменеджер клубов КХЛ.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные