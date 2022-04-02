Марченко и Иван Морозов продолжат карьеры в НХЛ («Матч ТВ»)

Форварды Кирилл Марченко и Иван Морозов продолжат карьеры в НХЛ.

Об этом сообщает «Матч ТВ».

Сроки контрактов игроков истекают 30 апреля.

По информации телеканала, Марченко перейдет из СКА в . Клуб НХЛ выбрал его на драфте-2018 под 49-м номером. В нынешнем сезоне нападающий набрал 20 (12+8) очков в 39 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Нападающий Морозов подпишет контракт с «Вегасом». Он был задрафтован клубом в 2018 году под 61-м номером.

Форвард начинал нынешний сезон в СКА, 27 декабря 2021 года его обменяли в «Сочи». Всего он провел 22 матча в КХЛ и набрал 11 (5+6) очков.