Ротенберг об адаптации СКА к потолку зарплат: «Мы годами создаем фундамент и резервы. Подбираем игроков под нашу философию»

Теги ЦСКА СКА КХЛ МХЛ Кубок Гагарина СКА-Нева СКА-1946 ВХЛ Роман Ротенберг Чемпионат.com потолок зарплат Хоккей

Роман Ротенберг сообщил, что СКА изучает мировые тенденции.

В финале Западной конференции Кубка Гагарина команда сыграет с ЦСКА.

«Мы хорошо знаем ЦСКА, они хорошо знают нас. Равные команды. Нас ждут интересные матчи.

Можно ли сказать, что СКА и ЦСКА лучше всех адаптировались к потолку зарплат, раз эти команды снова играют в финале конференции? Это серьезная работа, мы годами создаем фундамент и резервы. Ведется работа с игроками, тренерами в ручном режиме. Это касается физической и психологической подготовки.

СКА, «СКА-Нева» и «СКА-1946» вышли в полуфиналы, это говорит о системном подходе. Мы изучаем мировые тенденции, смотрим вперед, подбираем игроков под нашу философию. То, что мы постоянно находимся в лидерах и выигрываем матчи плей-офф, говорит о том, что мы на правильном пути. Но при этом мы не смотрим в прошлое, смотрим только вперед. Важна только следующая встреча.

Насколько в головах команда готова к титулу? Мы работаем только здесь и сейчас. Готовимся к следующей игре, не загадываем дальше. Каждая игра вносит свои коррективы», – сказал главный тренер СКА.

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