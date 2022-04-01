Никита Гусев: «СКА готов к ЦСКА. С первой игры будет видно, как собираемся вскрывать оборону. Пока секреты раскрывать не будем»

сообщил, что СКА готов к серии плей-офф против .

«После серии отдохнули, потом поработали над моментами, которые надо улучшить. Готовы к ЦСКА. Самым важным будет забить больше в каждом матче. А так играем в свой хоккей.

Со мы каждый матч играли на победу. Неважно, какой счет, важно побеждать. С первой встречи будет видно, как собираемся вскрывать оборону ЦСКА. Пока секреты раскрывать не будем.

«Спартак» хорошо играл в первых матчах, очень агрессивно. Не получалось много забивать и отдавать. В конце серии мы поняли, что неважно, кто что делает, – главное выигрывать», – сказал нападающий СКА.

Финал Западной конференции Кубка Гагарина стартует 2 апреля.