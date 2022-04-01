Владимир Плющев: «Финал ЦСКА – СКА в Западной конференции читался заранее. Никто не удивлен»

считает, что выиграет серию плей-офф со СКА с явным преимуществом.

«Финал в Западной конференции между ЦСКА и СКА читался заранее. Это совершенно прогнозируемо, никто не удивлен. Все восприняли это как что-то естественное.

Что касается шансов, то ЦСКА, думаю, решит вопрос и выиграет серию 4-1 или 4-0. Москвичи в обеих предыдущих сериях выглядели очень уверенно, они находятся в хорошем состоянии. Тот кризис, который был, решен.

Армейцы забрасывают больше двух шайб в каждой игре, поэтому могут вытянуть любой матч. Думаю, московские армейцы пройдут СКА с явным преимуществом», – сказал заслуженный тренер России.

Финал Западной конференции Кубка Гагарина стартует 2 апреля.