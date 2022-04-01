Алексей Терещенко: «Думаю, ЦСКА будет играть со СКА с позиции силы и выиграет серию со счетом 4-1 или 4-2»

Алексей Терещенко считает, что ЦСКА выиграет серию плей-офф против СКА.

Финал Западной конференции Кубка Гагарина стартует 2 апреля.

«Атака у ЦСКА сильнее, хотя там и нет таких ярких индивидуалистов, как или . Это технари, они в одиночку могут гол сделать. А у москвичей более командные игроки. В том числе и Окулов, которого я считаю одним из наших сильнейших центральных нападающих. Очень был удивлен, когда узнал, что Константина не взяли на Олимпиаду. Но тут уж Сергею Федорову виднее.

Думаю, что ЦСКА будет играть с позиции силы. СКА во втором раунде со «Спартаком» выглядел не слишком агрессивно. Но на самом деле предугадать тут трудно. Наоборот, мне как раз особенно интересно посмотреть – какой хоккей соперники предложат. От этого тоже будет очень многое зависеть. Здесь возможны сюрпризы. Что касается прогноза, то думаю, ЦСКА выиграет серию со счетом 4-1 или 4-2», – сказал трехкратный чемпион мира.