Сушинский о Знарке в «Авангарде»: «Хорошая кандидатура – тренер-чемпион. Я пытался его подписать в свое время»

оценил идею назначения Олега Знарка на пост главного тренера «Авангарда».

Ранее появилась информация о том, что омский клуб рассматривает специалиста в качестве преемника Боба Хартли.

– Когда я в свое время работал в «Авангарде», то пытался подписать Знарка на должность главного тренера. Но тогда он только закончил в работу в СКА и не был готов снова тренировать.

Знарок – это хорошая кандидатура. Он тренер-чемпион. Вообще среди российских специалистов не такой большой выбор.

– Также другой возможный вариант на пост главного тренера «Авангарда» – .

– Рябыкин никогда не работал главным тренером. Только если он действительно готов к этому.

Все-таки четыре года проработал в тренерском штабе Боба Хартли. Много опыта смог получить, – заявил бывший президент .