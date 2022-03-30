Хартли покинет «Авангард». Рябыкин – наиболее вероятный кандидат на замену («СЭ»)

Теги Авангард Дмитрий Рябыкин Боб Хартли отставки КХЛ Кубок Гагарина Спорт-Экспресс Хоккей

Боб Хартли покинет пост главного тренера «Авангарда».

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, наиболее вероятный кандидат на замену – Дмитрий Рябыкин. Он входил в тренерский штаб Хартли на протяжении всех четырех сезонов его работы в клубе.

Хартли возглавил «Авангард» в 2018 году. Под его руководством клуб выиграл Кубок Гагарина-2021.

Во втором раунде плей-офф-2022 «Авангард» проиграл «Металлургу» (3-4).

Хартли о будущем в «Авангарде»: «Не думаю, что сейчас подходящее время, чтобы обсуждать мою личную ситуацию»

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