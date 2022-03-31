Сушинский о серии «Авангард» – «Металлург»: «Интересный хоккей, много голов. Но упорных матчей не было, очень жаль»

считает, что в серии «Авангард» – «Металлург» (3-4) не было упорных матчей.

«Наверное, есть тренерская заслуга в победе над . Правда, я не очень люблю такой хоккей, оборонительный.

Не увидел ни одной игры, которая закончилась борьбой. Интересный хоккей, много голов, но упорных матчей не было, очень жаль.

Не думаю, что на исход серии сильно повлиял отъезд омских финнов. Никто хуже не сыграл, ошибок серьезных в защите не было.

«Металлург» – фаворит в серии с «Трактором»? Не уверен в этом, мне очень нравится. Но предпочтение никому отдать не могу, это же плей-офф. Любая ошибка или неловкое движение может повлиять.

Та же история с фаворитом Кубка Гагарина – нет его. В финале будут играть сильнейшие команды. Победить может любая», – сказал бывший президент «Авангарда».