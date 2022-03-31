Анвар Гатиятулин: «Делаем все возможное, чтобы Седлак и Пулккинен как можно быстрее вернулись в состав»

рассказал о тренировках «Трактора» перед серией с «Металлургом».

«Важно было восстановиться после прошлой серии, дали команде два выходных. Во время двух тренировочных дней больше уделили внимание тактическим моментам. Все по плану, готовимся к следующей серии.

Смотрели матчи и «Авангарда» и сложно сказать, какой соперник лучше или хуже. Ни одной легкой игры и серии в плей-офф нет. Мы больше сосредоточились на своей игре, разобрали моменты с прошлой серии.

У «Магнитки» преимущество своей площадки? Давление трибун ощущается в первой серии. Здесь мы уже живем в плей-офф и понимаем, что это финал конференции. Мы сейчас уже готовы к давлению.

Травмированные игроки? Делаем все возможное, чтобы Седлак и Пулккинен как можно быстрее вернулись в состав. Сейчас прогнозы, когда они появятся, давать не буду.

Перестановки в тройках? У каждого звена будут свои задачи. Проанализировали прошлые матчи и остановились на этих сочетаниях. Начнем, скорее всего, с этими звеньями, а перестановки возможны по ходу матчей».

У нас хорошие отношения с Ильей Петровичем Воробьевым. Мы работали вместе, знаем друг друга, наши семьи знакомы. Но это все за пределами ледовой арены. В работе личное никогда не пересекалось. Не думаю, против кого из тренеров мы играем, – финна, канадца или россиянина. Смотрим, в какой хоккей играет соперник, и больше концентрируемся на своей игре», – сказал главный тренер .