Андрей Стась: «Смотрел матчи «Металлурга» и «Авангарда». Честно, было без разницы, с кем играть в финале Востока»

поделился ожиданиями от серии с .

«В прошлой серии очень много было борьбы, хотя игры плей-офф всегда упорные. У нас все решалось в один-два гола и, как правило, на последних минутах. Поэтому нам повезло, что была такая упорная серия, и благодаря этому у нас появилось чувство, когда сохранить счет или когда прибавить. Думаю, это нам поможет в финале Востока.

Смотрел матчи «Металлурга» и «Авангарда» и, честно, было без разницы, с кем играть. Мы сосредоточимся на своей игре.

«Металлург» – хорошая, быстрая, мастеровитая команда. В серии против она проявила характер. В матчах все будет решаться в деталях и, как правило, в неравных составах – в большинстве и меньшинстве. То, что мы нащупали свои моменты при игре в меньшинстве, это очень важно», – сказал нападающий .