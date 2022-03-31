назвала лучших игроков второго раунда плей-офф.

Лучшим вратарем признан Роман Вилл из , одержавший 4 победы в 6 матчах. Он отразил 95,51% бросков при коэффициенте надежности 1,18.

Лучшим защитником стал Дамир Шарипзянов («Авангард»). Он набрал 4 (3+1) очка в 7 матчах при показателе полезности «+3». Шарипзянов совершил 7 силовых приемов, заблокировал 11 бросков, дважды на нем нарушали правила. Среднее игровое время составило 25 минут и 24 секунды.

Лучшим нападающим признан из , набравший 7 (3+4) очков в 7 играх. Он не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+3». В третьем матче серии с он сделал хет-трик. Голдобин совершил 5 силовых приемов, заблокировал 3 броска, 5 раз на нем нарушали правила.

Лучшим новичком стал Арсений Грицюк («Авангард»). Он набрал 6 (5+1) очков в 7 матчах. Грицюк совершил 6 силовых приемов, заблокировал 2 броска, дважды на нем нарушали правила.