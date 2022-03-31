Анвар Гатиятулин: «Гончар консультирует «Трактор» в течение всего сезона»

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Анвар Гатиятулин сообщил, что Сергей Гончар консультирует «Трактор».

В финале Восточной конференции клуб сыграет с «Металлургом».

«Не думаем о дерби с «Магниткой», в финале конференции соперник неважен. «Металлург» и в регулярном чемпионате много забивал, мы это держим в уме.

Хоккей – игра ошибок, кто меньше их делает, тот больше рассчитывает на успех. Разобрали прошлую серию и собственные невынужденные ошибки, чтобы их было как можно меньше.

Улучшение игры в большинстве? Уделяем этому много времени во время плей-офф. В течение всего сезона «Трактор» консультирует Сергей Гончар. Хотел бы его за это поблагодарить», – сказал главный тренер «Трактора».

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