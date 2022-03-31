Ласьков о 7-м матче: «Сыграли оружием Хартли. «Авангард» ведь любит ложиться под шайбы. Вот и мы продемонстрировали, что можем»

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Сергей Ласьков подвел итоги серии с «Авангардом» (4-3).

В седьмом матче «Металлург» одержал победу со счетом 4:0.

«Серия против «Авангарда» получилось тяжелой. [В седьмом матче] команда выполнила всю установку тренерского штаба. Действовали дисциплинированно и самоотверженно. Сыграли оружием Боба Хартли. «Авангард» ведь любит ложиться под шайбы. Вот и мы продемонстрировали, что можем. За счет этого и вытащили серию. И Вася Кошечкин, конечно, молодец.

Финал Восточной конференции? «Трактор» – хорошая, ровная и игровая команда. Они уже все доказали в этом чемпионате. Их стиль нам понятен. Уверен, тренер разберет их игровую политику и подготовит команду к серии. Нас ждет интересный хоккей», – сказал первый вице-президент «Металлурга».

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