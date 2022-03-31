Крикунов о «Металлурге»: «В начале сезона сразу сказал: при Воробьеве будет игра и результат. Была видна работа»

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Владимир Крикунов был уверен в прогрессе «Металлурга» под началом Ильи Воробьева.

Магнитогорский клуб прошел «Авангард» (4-3, 4:0 в седьмом матче) в серии второго раунда Кубка Гагарина. 

«Когда только начался нынешний регулярный чемпионат КХЛ, я сразу сказал: при Илье Воробьеве «Металлург» будет играть и показывать результат. Была видна работа. У Воробьева замечательная школа, много опыта. Боб Хартли — тоже молодец, достойная серия «Авангарда», хорошая команда.

Но «Металлург» был сильнее, сейчас я очень жду их финал Востока с «Трактором». Это будет отличная серия. Мне очень понравилась серия между «Магниткой» и «Авангардом», это украшение плей-офф, молодцы», – сказал Крикунов. 

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