Крылов о 0:4 от «Металлурга»: «Кошечкин очень хорошо сыграл. В принципе он этот матч и выиграл»

Александр Крылов назвал Кошечкина героем 7-го матча серии «Металлурга» и «Авангарда».
39-летний вратарь магнитогорцев Василий Кошечкин отразил 41 бросок и сыграл на ноль. «Металлург» завершил матч и серию в свою пользу (4:0, 4-3).
«Мы старались, седьмой матч – всегда игра нервов. Две ошибки – удаление плюс не вывели шайбу из зоны и получили 0:2, с такого счета тяжело в седьмом матче отыгрываться.
Сегодня очень хорошо сыграл Кошечкин. Могу отметить его действия, и в принципе он этот матч и выиграл», – сказал Крылов.
В седьмом матче «Магнитка» показала просто идеальную защиту против «Авангарда». Пластались, боролись, терпели