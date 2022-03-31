Крылов о 0:4 от «Металлурга»: «Кошечкин очень хорошо сыграл. В принципе он этот матч и выиграл»

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Александр Крылов назвал Кошечкина героем 7-го матча серии «Металлурга» и «Авангарда»

39-летний вратарь магнитогорцев Василий Кошечкин отразил 41 бросок и сыграл на ноль. «Металлург» завершил матч и серию в свою пользу (4:0, 4-3). 

«Мы старались, седьмой матч – всегда игра нервов. Две ошибки – удаление плюс не вывели шайбу из зоны и получили 0:2, с такого счета тяжело в седьмом матче отыгрываться.

Сегодня очень хорошо сыграл Кошечкин. Могу отметить его действия, и в принципе он этот матч и выиграл», – сказал Крылов.

В седьмом матче «Магнитка» показала просто идеальную защиту против «Авангарда». Пластались, боролись, терпели

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