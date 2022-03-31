Крылов о 0:4 от «Металлурга»: «Кошечкин очень хорошо сыграл. В принципе он этот матч и выиграл»

назвал Кошечкина героем 7-го матча серии «Металлурга» и .

39-летний вратарь магнитогорцев Василий Кошечкин отразил 41 бросок и сыграл на ноль. завершил матч и серию в свою пользу (4:0, 4-3).

«Мы старались, седьмой матч – всегда игра нервов. Две ошибки – удаление плюс не вывели шайбу из зоны и получили 0:2, с такого счета тяжело в седьмом матче отыгрываться.

Сегодня очень хорошо сыграл Кошечкин. Могу отметить его действия, и в принципе он этот матч и выиграл», – сказал Крылов.

В седьмом матче «Магнитка» показала просто идеальную защиту против «Авангарда». Пластались, боролись, терпели