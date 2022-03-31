Александр Кожевников: «Воробьев доказал, что он сильнее по тактике и пониманию хоккея, чем наш канадский товарищ Хартли»

Александр Кожевников считает, что Воробьев доказал свое преимущество над Хартли.
«Металлург» победил «Авангард» в серии второго раунда Кубка Гагарина (4-3, 4:0 в седьмом матче).
«Отличная получилась серия, команды здорово играли и сражались. «Металлург» смог победить «Авангард» за счет желания и своей игры. Сейчас у магнитогорцев больше мастерства.
Илья Воробьев доказал, что он сильнее по своей тактике и пониманию хоккея, чем наш канадский товарищ Боб Хартли», – сказал двукратный олимпийский чемпион.