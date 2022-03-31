Александр Кожевников: «Воробьев доказал, что он сильнее по тактике и пониманию хоккея, чем наш канадский товарищ Хартли»

Теги Авангард Металлург Мг Илья Воробьев Боб Хартли КХЛ Кубок Гагарина Александр Кожевников ТАСС Хоккей

Александр Кожевников считает, что Воробьев доказал свое преимущество над Хартли. 

«Металлург» победил «Авангард» в серии второго раунда Кубка Гагарина (4-3, 4:0 в седьмом матче). 

«Отличная получилась серия, команды здорово играли и сражались. «Металлург» смог победить «Авангард» за счет желания и своей игры. Сейчас у магнитогорцев больше мастерства.

Илья Воробьев доказал, что он сильнее по своей тактике и пониманию хоккея, чем наш канадский товарищ Боб Хартли», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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