Александр Кожевников: «Воробьев доказал, что он сильнее по тактике и пониманию хоккея, чем наш канадский товарищ Хартли»

считает, что Воробьев доказал свое преимущество над Хартли.

«Металлург» победил в серии второго раунда Кубка Гагарина (4-3, 4:0 в седьмом матче).

«Отличная получилась серия, команды здорово играли и сражались. смог победить «Авангард» за счет желания и своей игры. Сейчас у магнитогорцев больше мастерства.

доказал, что он сильнее по своей тактике и пониманию хоккея, чем наш канадский товарищ », – сказал двукратный олимпийский чемпион.