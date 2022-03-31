НХЛ может создать базу данных по контрактам на фоне случая с Дадоновым. В ней будет вся информация о действии пунктов о запрете на обмен

НХЛ может создать базу данных по контрактам на фоне случая с Дадоновым.

В ней будет содержаться полная информация по действию о запрете на обмен.

Об этом сообщил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли после встречи генеральных менеджеров лиги во Флориде.

Этот шаг будет являться реакцией на случай с форвардом .

Его трейд из в «Анахайм» на дедлайне был аннулирован из-за нарушения регламента в части действия пункта об ограничении на обмен.

Выяснилось, что «Голден Найтс» обменяли россиянина в клуб, который находился в его стоп-листе.

Главный скандал дедлайна НХЛ: клубы потеряли документы Дадонова, он не перешел в «Анахайм»