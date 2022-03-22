Обмен Дадонова из «Вегаса» в «Анахайм», скорее всего, будет аннулирован

Обмен Евгения Дадонова из в , скорее всего, не будет зарегистрирован.

Об этом сообщает журналист The Athletic Джесси Грейнджер.

Напомним, обмен не был утвержден из-за разногласий о применении пункта в контракте об ограничении на обмен.

В нем говорится, что игрок должен предоставить клубу список из 10 команд, куда не хочет переходить.

«Сегодня утром два источника сообщили мне, что, по их мнению, обмен Евгения Дадонова в «Анахайм», скорее всего, будет аннулирован.

Ничего официального, это просто то, что я слышал.

Судя по всему, Дадонов предоставил свой список «Оттаве» 30 июня (до дедлайна 1 июля), а «Вегас» так и не получил его из «Оттавы», – написал Грейнджер.

Дадонов ранее играл за «Оттаву». Клуб обменял его в «Вегас» в июле 2021 года.

Трейд Дадонова из «Вегаса» в «Анахайм» на контракт Кеслера и Мура не утвержден из-за спора по поводу пункта об ограничении на обмен