Кожевников о Хартли: «Однодневка-тренер, он приехал зарабатывать деньги. Сейчас прозрение пришло для многих людей»

оценил работу в «Авангарде».

Во втором раунде плей-офф-2022 клуб проиграл (3-4).

«Ничего такого «Металлург» не сделал. Просто, я думаю, что вратарь «Авангарда» устал играть в таком режиме и столько тащить команду. Грубец – это 95% команды. Кроме Грубеца, там ни в этом сезоне, ни в прошлом никого не было.

Повлиял ли отъезд двух финских защитников? Естественно. Но тренер «Авангарда» не работал над молодежью. Я не раз говорил, что молодежь убегает от него, тех не хочет брать, этих придерживает. [Финны] уехали – и все, а молодежи-то нет. Игроков, которые могли бы заменить, он не наигрывал – это же проблема тренера «Авангарда».

Они в этом сезоне создали клуб ВХЛ. Что, трудно взять оттуда? «Спартак», например, хоть и не выиграл ничего, но побился со СКА. Сколько там было молодежи! У «Авангарда» же однодневка-тренер, он приехал зарабатывать деньги. Сейчас прозрение пришло для многих людей», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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