Бузова о серии «Авангард» – «Металлург»: «Невероятное напряжение и эмоции. Рада быть частью семьи «ястребов»

Ольга Бузова считает, что в серии «Авангард» – (3-4) был крутой хоккей.

В седьмом матче «Металлург» одержал победу со счетом 4:0.

«Это был крутой хоккей! Самая результативная серия в истории КХЛ, семь матчей, невероятное напряжение и эмоции.

Да, «ястребы» из сегодня проиграли, но, мне кажется, им и всем нам, болельщикам, не в чем себя упрекнуть. Все сделали максимум возможного… Это спорт.

Я безумно рада, что мне удалось лично побывать на этой крутой игре, пусть ее результат и расстроил. Люблю спорт и хоккей за эти эмоции. Рада быть частью семьи «ястребов».

Омск, поздравляю вас, «Авангард» возвращается домой. В следующем году в Омске все обязательно получится. Выше нос, без падений не бывает взлетов. А «ястребы» должны всегда летать высоко!

P.S. Болеем теперь за молодежку», – написала поп-исполнительница в своем телеграм-канале.