Илья Воробьев: «Кошечкин выдал фантастический матч. Вася – боец плей-офф, что тут говорить»

Илья Воробьев подвел итоги серии с «Авангардом» (4-3).
В седьмом матче «Металлург» одержал победу со счетом 4:0.
«Серия уникальная выдалась, это отличная реклама для лиги. Наверное, зрителям понравилось.
Благодарен ребятам, Вася Кошечкин выдал фантастический матч. Говорил ребятам, что обыграть чемпионскую команду – дорогого стоит. И мы это сделали.
Игра Кошечкина? Знаете, в те годы, когда мы выигрывали, мы потом смотрели, сколько бросков в створ наносили «Лев», потом ЦСКА. Там под 60 бросков было. И он со всеми справлялся.
Вася – боец плей-офф, что тут говорить. Эти два Кубка Гагарина в Магнитогорске – они Васины», – сказал главный тренер «Металлурга».
Кошечкин отразил 41 бросок в матче с «Авангардом», сделав шатаут
Серия «Металлург» – «Авангард» стала самой результативной в истории Кубка Гагарина