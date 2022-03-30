Илья Воробьев: «Кошечкин выдал фантастический матч. Вася – боец плей-офф, что тут говорить»

подвел итоги серии с (4-3).

В седьмом матче «Металлург» одержал победу со счетом 4:0.

«Серия уникальная выдалась, это отличная реклама для лиги. Наверное, зрителям понравилось.

Благодарен ребятам, выдал фантастический матч. Говорил ребятам, что обыграть чемпионскую команду – дорогого стоит. И мы это сделали.

Игра Кошечкина? Знаете, в те годы, когда мы выигрывали, мы потом смотрели, сколько бросков в створ наносили «Лев», потом ЦСКА. Там под 60 бросков было. И он со всеми справлялся.

Вася – боец плей-офф, что тут говорить. Эти два Кубка Гагарина в Магнитогорске – они Васины», – сказал главный тренер .

Кошечкин отразил 41 бросок в матче с «Авангардом», сделав шатаут

Серия «Металлург» – «Авангард» стала самой результативной в истории Кубка Гагарина