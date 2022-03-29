Тренер молодежки «Металлурга» предложил ввести челленджи в МХЛ: «Как можно определить офсайд на глаз? Видим, что игрок запрыгнул в зону и ловит шайбу»

Главный тренер предложил ввести запрос на положение вне игры в МХЛ.

Станислав Шумик высказался на эту тему после поражения от «Омских Ястребов» (4:5 ОТ, 2-3 в серии) в пятом матче серии Кубка Харламова.

После пропущенной шайбы во втором овертайме Шумик эмоционально общался с главными судьями матча на предмет возможного положения вне игры.

– Согласны, что эпизод с решающим голом «Омских Ястребов» во втором овертайме должен стать прецедентом, после которого в введут тренерские запросы на положение вне игры?

– Думаю, да. Прогресс идет вперед. Это важно в таких матчах, которые идут до одной ошибки.

Игра шла волнами: то у одних преимущество, то у других. Должен быть видеоконтроль моментов. Все парни бьются, стараются. Все нервничают, выплескивают эмоции.

Как человек может определить вне игры на глаз? Мы тренерским штабом со своего ракурса видим, что игрок с ногами запрыгнул в зону и ловит шайбу в ней. Тонкий момент.

Из этого складываются судьбы людей, тренеров, молодых игроков. Конечно, это все отговорки. Но я бы действительно ввел такую систему, – сказал Шумик.

Омск и Магнитогорск выдали огненную развязку в решающем матче: «Ястребы» спаслись с 1:4 и выиграли во втором овертайме