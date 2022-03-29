Молодежка «Авангарда» выиграла серию у «Стальных Лис», отыгравшись с 1:4 в 3-м периоде и забив победный гол во 2-м овертайме 5-го матча

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«Омские Ястребы» вышли в третий раунд плей-офф Париматч Молодежной хоккейной лиги.

Молодежная команда «Авангарда» переиграла «Стальных Лис» – молодежку «Металлурга» - со счетом 5:4 в решающем пятом матче серии.

При этом по ходу матча омский клуб проигрывал 1:4.

В третьем периоде команды тренера Виталия Черночуба удалось совершить камбэк, забросив три шайбы подряд. На 44-й минуте отличился Никита Савченко, на 54-й – Никита Холодилин, на 59-й – Глеб Трикозов.

В первом овертайме команды не отличились, а на второй минуте второго дополнительного периода победную шайбу забросил форвард омичей Егор Сердюк.

Таким образом, «Омские Ястребы», занявшие шестое место на Востоке в регулярном чемпионате, выиграли серию со счетом 3-2 и вышли в полуфинал МХЛ.

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