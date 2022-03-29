Тренер молодежки «Металлурга» накричал на судей после поражения от «Омских Ястребов». Шумик был недоволен голом Сердюка из-за возможного офсайда

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Главный тренер «Стальных Лис» накричал на судей после матча плей-офф МХЛ.

Молодежная команда «Металлурга» проиграла «Омским Ястребам» – молодежке «Авангарда» – в решающем пятом матче серии, по ходу которого выигрывала 4:1.

Омский клуб сравнял счет в ходе третьего периода, а во втором овертайме победный гол забил нападающий Егор Сердюк.

После пропущенной шайбы главный тренер магнитогорцев Станислав Шумик эмоционально общался с главными судьями матча на предмет возможного положения вне игры. Сердюк в прыжке принимал шайбу на синей линии чужой зоны.

Омск и Магнитогорск выдали огненную развязку в решающем матче: «Ястребы» спаслись с 1:4 и выиграли во втором овертайме

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